أول تعليق من الزمالك على خطأ محمد الشناوي أمام بيراميدز.. ويطالب بعقوبة الأهلي بسبب سب الجماهير لرمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر - علق عمرو الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على خطأ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي أمام بيراميدز، والذي كلف الأهلي التعادل أمام النادي السماوي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، في الجولة الـ27 من عمر بطولة الدوري المصري على ملعب الأهلي السلام وي وانتهت التعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2، في مباراة شهدت أحداثا مثيرة بعد طرد دونجا لاعب بيراميدز وإهدار علي معلول ركلة جزاء ومن ثم خطأ الشناوي الفادح.



وقال «الدرديري»، خلال ظهوره ببرنامج «زملكاوي» عبر قناة نادي الزمالك: «دايما الإعلام قطة الأهلي عنده جمل، ودايما بيفخموا في الشناوي بأنه حارس كبير جدا وهو حارس كبير، ولكن قطتهم جمل، بيديك إحساس إن الشناوي فوق الخيال، وهذا كلام مش مظبوط ولكن أخطائه كبيرة جدا، شوفنا خطئه أمام سموحة وخطئه أمام بيراميدز كلف الأهلي كتير أمام سموحة خسر وأمام بيراميدز تعادل، وأنا سعيد بتعادل الأهلي أمام بيراميدز، والمباراة كانت صعبة والأهلي صعبها على نفسه فين نهاية الوقت ولكن يتبقى له مباريات عديدة ومباريات صعبة جدًا».

جماهير الأهلي تهاجم الشناوي بعد خطأه أمام بيراميدز

وكان عدد كبير من جماهير النادي الأهلي هاجم محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد خطأه في مباراة بيراميدز، والذي أفقد النادي نقطتين في صراع التواجد علي قمة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، وملاحقة غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يتصدر جدول الترتيب.

طالب المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بمعاقبة النادي الأهلي بعد سب جماهيره لرمضان صبحي لاعب بيراميدز، خلال مباراة المارد الأحمر والفريق السماوي في الجولة الـ27 من عمر بطولة الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.



وقال «الدرديري»، خلال ظهوره ببرنامج «زملكاوي» عبر قناة نادي الزمالك: «الوضع الطبيعي أحنا منتظرين قرار اتحاد الكرة ولجنة المسابقات اللي هما بيعاقبوا على طول بعد المباريات مباشرة على الزمالك وشيكابالا، منتظرين التعامل بنفس المعيار والحيادية مع الأهلي والمعامله بنفس المعاملة، منتظرين القرارات على الجمهور بعد سبه لرمضان صبحي والقرار بسبب الجماهير اللي أحنا كلنا سمعناهم وسمعنا هتافهم، وأن المباراة اللي بدون جماهير كان فيها جماهير».

منتظرين العقوبات هتكون شكلها إيه وده مطلب عادل جدا

وتابع: «منتظرين تقرير مراقب المباراة ومراقب المسابقات لازم نعرف كتبوا إيه في تقريرهم حرام، دي منافسة شريفة، وعشان تأكد ده زي ماعملت مع الزمالك أعمل مع الأهلي، مساواة مع الجميع، وأحنا منتظرين تقرير المسابقات هيقول إيه، والحكام ومنتظرين العقوبات هتكون شكلها إيه، وده مطلب عادل جدا زي ما طبقت المعايير عليا لازم تطبقها على غيري يا إما مفصلها علينا أحنا بس».