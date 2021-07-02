موسيماني يدافع عن الشناوي ومعلول: لدينا أفضل حارس مرمى في مصر..ومبابي أضاع ركلة جزاء

الشارقة - اميمة ياسر - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه أهدر نقاط مباراته أمام بيراميدز في آخر دقيقتين، ودافع عن محمد الشناوي بعد خطأه في الهدف الثاني.

أضاف "موسيماني" خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: بوضوح لسنا سعداء، أهدرنا المباراة في آخر دقيقتين.

وتابع: لابد أن نتقبل دروس كرة القدم وتستمر الحياة، وهذا الأمر يحدث مع الفرق الكبيرة، وهذا ليس معناه أننا لن نُعاتب أنفسنا ونرى أسباب هذا، ولكن لكي تستمر الحياة.

وواصل "موسيماني" قائلا: كان لدينا سوء حظ مع اثنين من اللاعبين الكبار.. أهدر علي معلول ضربة جزاء وقائد الفريق ارتكب خطأ كبيرًا في الهدف الثاني، المباراة الماضية علي معلول سجل والشناوي تصدى لهدف مُحقق، ولكن اليوم لم يكن لديهما نفس الأداء.

أوضح: رأيت في اليورو حارسًا يخطئ ومبابي يُهدر ركلة جزاء، هذه أشياء تحدث مع اللاعبين الكبار.

وعن تكرار أخطاء محمد الشناوي، قال: من أجل خطأ ترى أنني لابد أن أستقدم حارسًا جديدًا هل هذا رأيك؟!، الشناوي تصدى لكرات كثيرة خطيرة، ولعبنا أمام الزمالك وأنقذنا، الشناوي رقم ١ بالنسبة لي ولمنتخب مصر.

اختتم "موسيماني" حديثه قائلا: كرات كثيرة لو سجلناها كان الوضع تغير والنتيجة تغيرت.