الأهلي يتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى لقاء الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة 47 بهدف سجله لاعبه إبراهيم عادل قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 50 للأهلي ثم تقدم الأهلي عن طريق لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 81 قبل أن يستغل إيريك تراوري خطًا من محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة 90+3 ليتعادل لبيراميدز.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثامن.