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«معلول» يهدر فرصة التقدم للأهلي على بيراميدز

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الشارقة - اميمة ياسر - أهدر «علي معلول» فرصة تسجيل الهدف الثاني للأهلي أمام بيراميدز، من ضربة جزاء في الدقيقة 62، ضمن اللقاء الذي يقام على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ 27 من عمر بطولة الممتاز.

وكان بيراميدز سجل هدف التقدم عن طريق "إبراهيم عادل" في الدقيقة 47، وأحرز "حسين الشحات" هدف تعادل الأهلي بالدقيقة 50

ودخل الأهلي المباراة بنفس التشكيل الذي اعتمد عليه موسيماني في مباراة الإياب ضد الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عدا تغيير وحيد بمشاركة رامي ربيعة أساسيًا على حساب أيمن أشرف الذي يغيب للإيقاف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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