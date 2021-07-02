شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش مدافع الزمالك يقترب من النصر السعودى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة من العيار الثقيل اقترب محمود حمدى الونش مدافع الزمالك من الانضمام لنادى النصر السعودى فى الصيف المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم، عقب وصول المفاوضات بين الزمالك والنادى السعودى إلى مراحل متقدمة.

وكان النصر السعودي قد طلب شراء الونش أو استعارته من الزمالك إلا أن الأخير اشترط تمديد العقد بينه وبين اللاعب قبل الموافقة والتفاوض مع مسئولي النصر، وهو ما حدث مؤخرا ليدخل الزمالك فى مفاوضات مع مسئولى النصر والتي اقتربت من الحسم على أن يكون الإعلان رسميا عقب حسم مصير الدوري هذا الموسم والذي ينافس الزمالك علي لقبه مع الأهلي.