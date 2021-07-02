شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش مدافع الزمالك يقترب من النصر السعودى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة من العيار الثقيل اقترب محمود حمدى الونش مدافع الزمالك من الانضمام لنادى النصر السعودى فى الصيف المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم، عقب وصول المفاوضات بين الزمالك والنادى السعودى إلى مراحل متقدمة.
وكان النصر السعودي قد طلب شراء الونش أو استعارته من الزمالك إلا أن الأخير اشترط تمديد العقد بينه وبين اللاعب قبل الموافقة والتفاوض مع مسئولي النصر، وهو ما حدث مؤخرا ليدخل الزمالك فى مفاوضات مع مسئولى النصر والتي اقتربت من الحسم على أن يكون الإعلان رسميا عقب حسم مصير الدوري هذا الموسم والذي ينافس الزمالك علي لقبه مع الأهلي.
وأعلن محمود الونش في تصريحات سابقة أن عقده مع الزمالك ممتد لموسمين مقبلين وأنه يشعر براحة كبيرة داخل النادي، ولن يرحل إلا من خلال القنوات الرسمية وحال موافقة ناديه، مرحبا بالبقاء داخل القلعة البيضاء لنهاية مسيرته الكروية.
وأكد محمود الونش، أن اللاعبين والجهاز الفنى تعاهدوا على التتويج هذا الموسم ببطولتى الدوري وكأس مصر، من أجل إسعاد الجماهير البيضاء، وقال إن لاعبى الزمالك تعاهدوا على أن لا تخرج بطولتى الدورى والكأس من قلعة ميت عقبة، خاصة أن الزمالك لا ينافس إلا على البطولتين فقط.
وعلق محمود حمدى الونش على انضمامه للمنتخب الأولمبى والمشاركة فى أولمبياد طوكيو، قائلاً: "الانضمام للمنتخب الأولمبى شرف لأى لاعب، وكل لاعب يتمنى أن يمثل مصر فى الأولمبياد، إلا أن القرار النهائى فى يد شوقى غريب المدير الفنى".