شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة يرفعون شعار "العقل السليم فى الجسم السليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع نجوم الكرة المصرية سواء السابقين أو الحاليين، شعار "العقل السليم في الجسم السليم"، وحرص النجوم على التردد على صالات الجيم لتقوية العضلات والحصول على "الفورمة" المناسبة وممارسة الرياضة البدنية بشكل فعال بعيداً عن كرة القدم.

ورغم اعتزال عالم الساحرة المستديرة قبل فترة ليست بالقصيرة، تنافس حازم إمام نجم الزمالك السابق، وأحمد حسن قائد منتخب الفراعنة ونجم الأهلي والزمالك الأسبق، في الحصول على "الفورمة" المثالية من خلال التدريبات بصالة الجيم.

كما ظهر النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، في أكثر من صورة، ببنية قوية وعضلات مفتولة، حيث تساعده التدريبات البدنية والعضلات في الالتحامات القوية التي يتعرض لها خلال مشاركته بالدوري الانجليزي.

وتنافس نجوم القطبين الأهلي والزمالك، في استعراض عضلاتهم في صالات الجيم والمباريات، وفي مقدمتهم محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، وأيمن أشرف مدافع القلعة الحمراء وطارق حامد نجم وسط الفريق الأبيض.

وظهر محمد النني نجم أرسنال الانجليزي مؤخراً يخوض وصلة تدريبات بدنية عبر المشاية الكهربائية، رغم حصوله على إجازة من فريقه بعد انتهاء الموسم، إلا أن النجم المصري فضل الحفاظ على "فورمته" خلال فترة الراحة.



احمد حسن



احمد حسن



ايمن اشرف



ايمن اشرف



حازم امام



حازم امام



حازم امام



رمضان صبحي



شريف اكرامي (1)



شريف اكرامي (2)



شيكابالا وجنش وابو جبل



شيكابالا



طارق حامد 2



طارق حامد



قفشة 2



قفشة



محمد الشناوي



محمد الشناوي



محمد النني



محمد النني



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح