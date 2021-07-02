شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية إيطالية وألمانية تراقب أكرم توفيق مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك 3 أندية منهم ناديين إيطاليين وثالث ألماني يراقبون أكرم توفيق لاعب الأهلي تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، بعد المستويات التي قدمها اللاعب مع فريقه أو منتخب مصر الأولمبي في الفترة الماضية، وظهوره بشكل رائع في آخر موسمين.

وأكد المصدر أن هناك اهتمام بأكرم توفيق من قبل ناديي هيلاس فيرونا وبولونيا الإيطاليين وكذلك نادي كولن الألماني، والذين يراقبون اللاعب في الوقت الحالي، على أن يتم مراقبته بشكل أكبر حال مشاركته مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو في يوليو الجارى، مشددا على أن الثلاثي بصدد التقدم بعروض رسمية لشراء خدمات أكرم توفيق من الأهلي أو الإعارة بنية البيع النهائي، وهو ما سيتحدد خلال الفترة القادمة.

ويقدم أكرم توفيق عروض مميزة مع الأهلي آخرها خلال المشاركة في مباراتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وإشادة الجميع به خلال المباراتين، خاصة لقاء الذهاب برادس والتي حصل خلالها على نسر هذه المباراة.