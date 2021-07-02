شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعلن اليوم قائمة اللاعبين النهائية للأولمبياد بدون محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعلن اليوم شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية، حيث تأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى عن أولمبياد طوكيو بعد رفض ناديه الانجليزى السماح للاعب بالمشاركة فى الأولمبياد، ليخرج اللاعب من حسابات جهاز المنتخب رغم أنه كان الخيار الأول لشوقى غريب وجهازه بين اللاعبين الثلاثة الكبار.

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

ويبحث الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو الجارى فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.

بينما لم يتضح موقف مصطفي محمد لاعب جالاتا سراي ومازال موقفه غامضا بعد تحفظ ناديه علي مشاركة اللاعب في الاوليمبياد وتمسكه بتواجده معهم علي الرغم من محاولات اللاعب نفسه لاقناع نادي جالاتا بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي وهو ما يضع الجهاز الفني للمنتخب في ازمة هل يتم وضع اسم اللاعب في القائمة ام يتم استبعاده والاستفادة من لاعب مكانه وهو الاقرب حتي الان.