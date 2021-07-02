مواعيد مباريات الجمعة.. استئناف الدوري المصري وانطلاق ربع نهائي اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة، حيث ينطلق ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بجانب استئناف مباريات الدوري المصري.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها:

يورو 2020 (ربع النهائي):

18:00.. سويسرا وإسبانيا.. beIN Sports HD 1 Max.

21:00.. بلجيكا وإيطاليا.. beIN Sports HD 1 Max.

كوبا أمريكا (ربع النهائي):

23:00.. بيرو وباراجواي.. beIN Sports HD 5 Max.

02:00.. البرازيل وتشيلي.. beIN Sports HD 5 Max.

الدوري المصري (الأسبوع الـ28):

17:00.. سيراميكا كليوباترا وأسوان.. ON Time Sports 1 HD.

19:00.. الإنتاج الحربي والجونة.. ON Time Sports 2 HD.

21:00.. البنك الأهلي والمصري.. ON Time Sports 1 HD.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة