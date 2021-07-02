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مواعيد مباريات الجمعة.. استئناف الدوري المصري وانطلاق ربع نهائي اليورو

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة، حيث ينطلق ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بجانب استئناف مباريات .

ونستعرض في السطور التالية أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها:

يورو 2020 (ربع النهائي):

18:00.. سويسرا وإسبانيا.. beIN Sports HD 1 Max.

21:00.. بلجيكا وإيطاليا.. beIN Sports HD 1 Max.

كوبا أمريكا (ربع النهائي):

23:00.. بيرو وباراجواي.. beIN Sports HD 5 Max.

02:00.. البرازيل وتشيلي.. beIN Sports HD 5 Max.

الدوري المصري (الأسبوع الـ28):

17:00.. سيراميكا كليوباترا وأسوان.. ON Time Sports 1 HD.

19:00.. الإنتاج الحربي والجونة.. ON Time Sports 2 HD.

21:00.. البنك الأهلي والمصري.. ON Time Sports 1 HD.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة

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