كيف علق النادي الأهلي على خطأ محمد الشناوي الكارثي في مباراة بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - بعد الخطأ الكارثي الذي افقد النادي الأهلي نقطتين غاليتين أمام نادي بيراميدز، دعم النادى الأهلى، حارس مرمى الفريق الأول محمد الشناوى، بعد الخطأء الذى تسبب فى التعادل مع بيراميدز، 2/2، خلال اللقاء الذى أقيم مساء الخميس، ضمن لقاءات الجولة 27 من بطولة الدورى، مؤكدا على ثقته الكاملة فى حارس مرمى مصر الأول.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، عبر تويتر، صورة للشناوى، صحبها بتعليق: "قائد فريقنا.. حارس مصر الأول.. نثق بك".

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وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، سجل إبراهيم عادل وتراورى ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلى حسين الشحات وكهربا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقى فى المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.