وجيه أحمد: ضربة جزاء الأهلي صحيحة 100% ..وطرد دونجا مستحق

الشارقة - اميمة ياسر - كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مدى صحة قرارات محمد عادل حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في مباراة اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال "وجيه" خلال تصريحات ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": طرد دونجا لاعب بيراميدز مستحق بنسبة 100%.

وتابع: "حكم الفيديو هو من استدعى حكم الساحة لطرد دونجا مباشرة بدلًا من إشهار الكارت الأصفر الثاني".

وعن ركلة جزاء الأهلي، أجاب: محمد عادل تعامل مع الحالة التحكيمية بشكل مميز والدفع متواجد من لاعب بيراميدز للاعب النادي الأهلي, معقبا: ضربة جزاء صحيحة 100%، طاقم التحكيم أدى المباراة بشكل مميز.

ويذكر ان الأهلي تعادل إيجابيًا مع بيراميدز بهدفين لمثلهما على استاد الأهلي وي السلام في الجولة السابعة والعشرون من المسابقة المحلية.