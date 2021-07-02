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وجيه أحمد: ضربة جزاء الأهلي صحيحة 100% ..وطرد دونجا مستحق

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مدى صحة قرارات محمد عادل حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في مباراة اليوم ضمن منافسات .

وقال "وجيه" خلال تصريحات ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": طرد دونجا لاعب بيراميدز مستحق  بنسبة 100%.

وتابع: "حكم الفيديو هو من استدعى حكم الساحة لطرد دونجا مباشرة بدلًا من إشهار الكارت الأصفر الثاني".

وعن ركلة جزاء الأهلي، أجاب: محمد عادل تعامل مع الحالة التحكيمية بشكل مميز والدفع متواجد من لاعب بيراميدز للاعب النادي الأهلي, معقبا: ضربة جزاء صحيحة 100%، طاقم التحكيم أدى المباراة بشكل مميز.

ويذكر ان الأهلي تعادل إيجابيًا مع بيراميدز بهدفين لمثلهما على استاد الأهلي وي السلام في الجولة السابعة والعشرون من المسابقة المحلية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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