شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم تجديد عقود أبو جبل وطارق حامد عقب مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو نادي الزمالك حصول فريق الكرة علي راحة طويلة عقب مباراة غزل المحلة المقبلة والمقرر لها الاثنين المقبل في الجولة الـ 28 للدوري، لحسم ملف تجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، وذلك بعدما حسمت إدارة النادي ملف تجديد الثنائي محمود الونش واحمد سيد زيزو خلال الأيام الماضية.

وستقوم إدارة الزمالك بالتفاوض مع الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد لاعب الفريق خلال فترة الراحة، لحسم الامر وانهاءه سريعا قبل انطلاق الموسم المقبل، وكذلك استغلال لفترة الراحة وعدم خوض الفريق مباريات حتي لا يتأثر تركيز اللاعبين بعملية المفاوضات في التجديد.

من ناحية أخرى بدأت إدارة نادي الزمالك في السير بجدية نحو حفظ حقوق النادي ضد التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق والذي رفض العودة للانتظام في تدريبات الزمالك بداعي انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية يونيو الماضي.

وقامت إدارة الزمالك بتجهيز ملف كامل عن العقوبات التي تم توقيعها علي فرجاني ساسي مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها في فترة انقطاعه عن التدريبات والتي امتدت من يوم 17 يونيو الماضي ، وذلك بعدما ابلغ محامي ساسي إدارة الزمالك بأنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضي.

وسيتم ارسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات علي اللاعب وتوثيقها تمهيدا لارسالها للفيفا في حالة لجوء اللاعب للاتحاد الدولي وتقديم شكوى ضد الزمالك بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالي والبالغة ما يقرب من 450 الف يورو.

من جانبه أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التى تدير نادى الزمالك، أن محامى التونسى فرجانى ساسى أبلغنا بعدم عودة اللاعب إلى مصر مرة أخرى وانتهاء علاقته بالزمالك.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : "محامى الزمالك كلم محامى التونسى فرجانى ساسى من 4 أيام، والأخير أبلغه أن ساسى لن يعود وعقده انتهى وعلاقته انتهت بالزمالك".

وأضاف رئيس الزمالك: "سنتعامل مع ملف فرجانى ساسى بالشكل القانوني الذى يحافظ على حقوق نادى الزمالك، وساسي ليس له مستحقات متأخرة لأنها تم خصمها للضرائب والإيقافات وتطبيق اللائحة المالية عليه".