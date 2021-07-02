شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات تحسم الصعود والهبوط بالمجموعة الثانية للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم مباريات المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بإقامة 8 مواجهات غاية في القوة والندية سواء في القمة لحسم تذكرة الصعود للأضواء بين كوكاكولا المتصدر برصيد 49 نقطة والداخلية صاحب المركز الثانى برصيد 47 نقطة ، بينما هناك صراع قوى بين أربع فرق في المؤخرة للهروب من شبح الهبوط .

وتقام مباريات اليوم بعدما حسم فاركو الصراع في المجموعة الثالثة وتأهل أمس رسمياً للدوري الممتاز بالفوز على بني عبيد بلاثية نظيفة وخطف تذكرة الصعود من حرس الحدود الذي كان ينافس حتى الجولة الأخيرة وفاز أمس على دكرنس بثلاثة أهداف لهدف وصعد فاركو بفارق الأهداف فقط.

مباريات القمة

يخرج كوكاكولا المتصدر لمواجهة الترسانة بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في مواجهة صعبة للضيوف الباحثين عن الفوز فقط للعبور نحو دورى الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخهم ، خاصة وأنهم يدركون أن التعادل ربما لا يفيد حال فوز الداخلية بأى نتيجة في المباراة الأخرى أمام سرس الليان في ظل تقدم الفريق الشرطى في المواجهات المباشرة .

لذا فقد حرص تامر مصطفى المدير الفني لكوكاكولا على التأكيد للاعبيه أن تلك المباراة تعتبر عنق الزجاجة وأن الفوز بها يعتبر تكليل لموسم طويل استطاع فيه اللاعبين التعبير عن أنفسهم خاصة وأن الفوز يعنى الصعود مباشرة دون النظر لنتائج الأخرين .

في الوقت نفسه يستضيف الداخلية على ملعبه سرس الليان وهو يعلم صعوبة موقفه فلا بديل امامه سوى تحقيق الفوز والإنتظار لنتيجة اللقاء الأخر ، بينما يلعب سرس الليان على فرصة واحدة وهى تحقيق الفوز في ظل احتلاله للمركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة على أمل تحقيق المفاجأة والهروب من شبح الهبوط .

مباريات الهروب

وفى لقاءات لا تقل عن سابقتها من حيث القوة والندية يستضيف جمهورية شبين نظيره الزرقا ، أصحاب الأرض يحتلون المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة ، بينما يحتل الضيوف المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة ، وفى حالة فوز شبين أو تعادلهم يضمنوا البقاء بالمسابقة ، بينما فوز الزرقا يبقى بهم في المسابقة ويهبط أبناء المنوفية .

كما يلتقى السكة الحديد صاحب المركز الثانى عشر برصيد 35 نقطة مع طنطا الهابط للقسم الثالث ، وفوز أبناء السكة أو تعادلهم يضمن بقائهم بالمسابقة .

لقاءات تحسين المراكز

وهناك عدد من المباريات لتحسين المراكز حيث يلتقى زد أف سى مع النصر ، ومنتخب السويس مع القناة ، والمريخ وبورتو السويس ، وبتروجت والنجوم .