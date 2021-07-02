شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. البنك الأهلى يخشى انتفاضة المصرى البورسعيدى "الجريح" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى البنك الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها البنك الأهلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ، فيما خسر المصرى البورسعيدى من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بإستكمال مسيرة الانتصارات للتخلص من مراكز القاع في المسابقة قبل فوات الأوان محذراً من خطورة مباراة الليلة في ظل تقديم المصرى لموسم مميز للغاية.

في المقابل طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من الخسارة أمام الإنتاج لمواصلة الاحتفاظ بموقعهم في المربع الذهبى لاسيما مع عودة الاهلى لخوض مبارياته المؤجلة بالمسابقة بجانب رغبة بيراميدز في تعويض خسائره هذا الموسم.