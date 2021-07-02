شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يرحب بقائمة الـ 40 لاعباً بالموسم الجديد بعد اقتراح الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرحب مسئولو النادي الأهلي بزيادة قائمة اللاعبين في الموسم المقبل إلى 40 لاعبا بدلا من 35 لاعبا كما هو الحال في الموسم الحالي، وفقا للاقتراح الذي ينوي تطبيقه مسئولي اتحاد الكرة في الموسم المقبل، لاسيما مع ارتباط الأهلي بالمشاركة في عدة بطولات ويحتاج لجهود عدد كبير من اللاعبين في الموسم الجديد.

يأتي ترحيب الأهلي بزيادة قائمة الموسم الجديد إلى 40 لاعبا للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما نع نية الإدارة الحمراء في

التعاقد مع صفقات جديدة، إضافة إلى رغبة الجهاز الفني في الاحتفاظ ببعض اللاعبين المميزين من مواليد 1999، حيث يعد قرار زيادة القائمة أحد الحلول للاحتفاظ على بعض هؤلاء اللاعبين دون التفريط فيهم بالمجان.

ويخوض فريق الأهلى ثلاث مباريات بالدوري مع سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.