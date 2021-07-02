شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإنتاج الحربى يسعى لاستكمال الصحوة أمام الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الإنتاج الحربى نظيره الجونة في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابفة فيما فاز الجونة على سيراميكا بنفس النتيجة في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

بينما يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

وطالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات بعد استعادة الروح والأداء الجماعى في الجولة الأخيرة للمسابقة لأول مرة منذ فترة طويلة مشدداً على أن كل الامانى ممكنة شريطة القتال في كل مباراة والفوز بها .

في المقابل شدد رضا شحاته المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة استعادة موقعهم بالمربع الذهبى للمسابقة عن طريق الفوز باللقاءات المتبقية في الأمتار الأخيرة للمسابقة.