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تعرف علي سبب غياب ثنائي الزمالك عن التدريبات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الثنائي يوسف إبراهيم «أوباما» وإمام عاشور، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران، وهذا هو سبب غيابهم عن المران بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني

ويغيب الثنائي عن مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري بسبب الايقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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