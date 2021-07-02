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خطأ فادح من محمد الشناوي أمام بيراميدز.. الغندور يشمت في حارس الأهلي.. فيديو

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك الأسبق، فرحته وجماهير الزمالك عقب تعادل الأهلي وبيراميدز، 2/2، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الأهلي في الممتاز موسم 2020- 2021.

وقال الغندور، محمد الشناوي قام خطأ فادح ومنح بيراميدز التعادل وأفقد الأهلي نقطتين في سباق الدوري، «أنا كزملكاوي فرحان، بتعادل الأهلي».

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