شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ فادح من محمد الشناوي أمام بيراميدز.. الغندور يشمت في حارس الأهلي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك الأسبق، فرحته وجماهير الزمالك عقب تعادل الأهلي وبيراميدز، 2/2، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الأهلي في الدوري المصري الممتاز موسم 2020- 2021.

وقال الغندور، محمد الشناوي قام خطأ فادح ومنح بيراميدز التعادل وأفقد الأهلي نقطتين في سباق الدوري، «أنا كزملكاوي فرحان، بتعادل الأهلي».