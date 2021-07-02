شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الزمالك الجديد يوجه رسالة للجماهير ويعد لحسم الدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بعد تفعيل تعاقده مع الزمالك حتى عام ٢٠٢٤.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية: «شرف لي أن اتواجد داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة».

وأكد الجزيري أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة ليكون على قدر الثقة والمسؤولية، وأن يكون إضافة قوية للفريق.

وأشار التونسي إلى أنه سعيد بدعم جماهير الزمالك، مقدما لهم وعدا ببذل أقصى جهد مع زملائه من أجل حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.. وقال :«نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب أن ينتمي له».

وفَعل الزمالك بند الشراء في عقد إعارة سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب، بناء على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيري مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائي.