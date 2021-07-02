شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز بعد التعادل: اتمنى فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، إنه سعيد للغاية بالعودة للدوري المصري، وفخور بالتواجد في صفوف بيراميدز، متمنيا التوفيق للنادي الأهلي بالفوز بلقب دوري الأبطال الأفريقي، موضحا أنه الفريق الأفضل حاليا ويتمنى لهم التوفيق، مشددا على أنه موجود في مكانه منذ ٣ أيام فقط، وبالنسبة لأي مدرب تكون الأمور صعبة، وفي يومين يستحيل تغيير الأمور وطريقة اللعب، ولكنه سعيد باستيعاب اللاعبين للأداء وطريقة اللعب.

وأوضح أنه يشعر بأداء لاعبيه واستيعابهم بأنهم في الطريق لخلق فريق قوي مستقبلا، مشيرا إلى أن لاعبي بيراميدز بإمكانهم تقديم أفضل أداء في المستقبل والعودة للطريق الصحيح، مشددا على أن لاعبي بيراميدز لا يهتمون بالأموال كما يردد البعض ولكنهم يلعبون من أجل هدف واضح وهو منافسة الكبار ووضع ناديهم في مكان مشرف في جدول الترتيب والمنافسة على كل البطولات في المستقبل.