«الدوري بيضيع»..رضا عبد العال: الأهلي بقى فريق عادي..وأناشد الخطيب بضرورة إقالة موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر - وجه رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مطالباً إياه بضرورة إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من تدريب القلعة الحمراء عقب تعادل الفريق أمام بيراميدز بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف "عبد العال" خلال تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten": أناشد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بضرورة إقالة موسيماني ’’الدوري بيضيـع’’، كما أن لاعبي القلعة الحمراء هم من يحققون النتائج الإيجابية بإصرارهم على الفوز، فالفريق لا يقدم الأداء المعهود منذ قدوم هذا المدرب إلى قيادة المارد الأحمر.

وتابع: موسيماني هو المسئول عن التعادل الذي حققه الأهلي بالأمس أمام بيراميدز، بداية من طريقة اللعب الخاطئة التي بدأ بها المباراة مروراً بالتبديلات غير المبررة التي أجراها، إضافة إلى عدم استغلال النقص العددي في صفوف المنافس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 42 نقطة (جمعها من 20 مباراة فاز 12 وتعادل 6 وخسر 2)، بينما يحتل بيراميدز المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة (جمعها من 23 مباراة فاز 8، وتعادل 11 وخسر 4).

ويخوض بيراميدز أول مواجهة تحت قيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، بعد قرار إدارة النادي بالاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بسبب تراجع النتائج والخروج من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية على يد الرجاء.

وينتظر الأهلي موعدًا كبيرا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي سيقام يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.