أدهم وميريت لاشين يحصدان ميداليات بطولة الجمهورية للمواي تاي

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الاتحاد المصري للمواي تاي ، تحت رئاسة المهندس / محمد إبراهيم ، وبرعاية وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي،بطولة الجمهورية للمواي تاي ، للناشئين والبراعم، والتي استمرت من 23 إلى 26 يونية.

وقد فازت اللاعبة (ميريت أحمد لاشين ) بالمركز الثالث والميدالية البرونزية (ناشئين) على مستوى الجمهورية، لوزن 71+ . وفاز اللاعب ( أدهم أحمد لاشين ) بالمركز الأول جمهورية والميدالية الذهبية لوزن 39(براعم).

وهذا وتُعد رياضة المواي تاي،(الملاكمة التايلندية) من الرياضات القتالية والدفاع عن النفس الأسيوية الأكثر انتشاراً على مستوى العالم،والتي تستخدم فيها الأسلحة الجسدية من لكمات وركلات ،ولها حضور ملحوظ في مصر خلال السنوات السابقة،بين الفتيات والشباب.