موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفرق لخوض مباراة بيراميدز التي تقام في التاسعة من مساء اليوم الخميس على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء:

محمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وأجايي.