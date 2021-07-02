واقعة طريفة .. نادي أسيك ميموزا الإيفواري يعلن تعاقده مع ميسي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي أسيك ميموزا الإيفواري تعاقده مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وانتهى تعاقد ميسي صاحب الـ34 عامًا مع برشلونة رسميًا أمس الأربعاء بحلول 30 يونيه، وسط العديد من التكهنات حول مستقب ساحر التانجو سواء بالبقاء أو الرحيل عن كامب نو.

وفي واقعة طريفة أعلن نادي أسيك ميموزا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التعاقد مع ليونيل ميسي بنشر صورة النجم الأرجنتيني يرتدي قميص الفريق الإيفواري ومعلقًا عليها:" نحن على الفور..أجرى أمادو اتصالا".

ويتواجد ميسي في الوقت الحالي رفقة منتخب بلاده الأرجنتين في البرازيل لخوض مباريات كوبا أمريكا.