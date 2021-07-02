شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهة الجريحين بين سيراميكا وأسوان على ستاد السويس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سيراميكا نظيره أسوان في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة ، بينما خسر أسوان من وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى.

وطالب ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات محذراً من خطورة التفريط في النقاط بالجولات المقبلة للمسابقة لضياع جهود الموسم بأكمله في الأمتار الأخيرة، في المقابل استقر نادى أسوان على تكليف أحمد مصطفى عبد المنعم "بيبو" بقيادة الفريق كمدير فني، خلال مواجهة سيراميكا لحين الوقوف على مدير فني مناسب عقب إقالة علاء عبد العال من منصبه عقب الخسارة من دجلة برباعية، بينما سيتولى أحمد سيد "ماردونا" منصب المدرب العام.

وطالب أحمد مصطفى المدير الفنى لاعبي أسوان، خلال التدريبات اللاعبين ببذل الجهد والتركيز في لقاء سيراميكا، من أجل تحقيق الفوز الذى سيغير مسيرة الفريق للأفضل في ظل الظروف الصعبة التى يعيشها الفريق، وتعاهد لاعبو أسوان على استعادة الانتصارات والهروب من دوامة الهبوط، مؤكدين أنهم صادفهم سوء حظ كبير خلال الفترة الأخيرة؛ مما وضع الفريق فى ورطة والاقتراب بشدة من دوامة الهبوط.