شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقر على الدفع بـ محمد عصام في تشكيل البنك الأهلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى على مشاركة محمد عصام في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتاتى مشاركة محمد عصام تعويضا لغياب محمد بسيونى الذى يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف والحصول على الإنذار الثالث .

ويسعى خالد جلال لاستغلال الحالة الإيجابية للاعبى فريق البنك الاهلي، عقب الفوز على طلائع الجيش لتحقيق الثلاث نقاط في المباراة القادمة أمام المصرى البورسعيدى والحصول على مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام على ملعب الإسكندرية غدا الجمعة .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والهزيمة في 11 مباراة والتعادل في 10 مباريات.