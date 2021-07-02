شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة بيراميدز ويستعد لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الأهلي صفحة مباراته ضد بيراميدز والتي جمعتهما أمس الخميس على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري، على أن يبدأ الاستعداد لمباراته ضد سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر المسابقة، والتي ستجمعهما على استاد الإسكندرية.

ويرغب الأهلي في الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذي لقنه هزيمة مفاجئة في الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.