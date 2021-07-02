شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة بيراميدز ويستعد لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الأهلي صفحة مباراته ضد بيراميدز والتي جمعتهما أمس الخميس على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري، على أن يبدأ الاستعداد لمباراته ضد سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر المسابقة، والتي ستجمعهما على استاد الإسكندرية.
ويرغب الأهلي في الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذي لقنه هزيمة مفاجئة في الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.
ويترقب مسئولو النادى الاهلى إعلان الاتحاد الافريقى الموعد النهائى لمباراة نهائى دوري الابطال الافريقى والتى يلاقي فيها منافسه كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بالمغرب حتى يستقر الموعد النهائى لتلقى لاعبيه لقاح كوورنا ، وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن لاعبى الفريق سيحصلون على لقاح كورونا فى إطار البرنامج المتبع ضمن الوقاية من الفيروس.
وأوضح أبو عبلة فى وقت سابق أنه بعد التشاور مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، تقرر تأجيل حصول لاعبى الفريق والجهاز الفنى على لقاح كورونا لحين انتهاء الفريق من لقاء العودة أمام الترجى التونسي والذى فاز به المارد الاحمر بثلاثية دون رد ليصعد للمباراة النهائية بمجموع المباراتين 4-0
وأشار أبو عبلة إلى أن الجهاز الطبى يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصول لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على مصل كورونا ولكن تم تأجيل تطعيم اللاعبين حتى الانتهاء من مباراتى الترجى التونسي؛ للحفاظ على تركيز اللاعبين فى المباراتين.
ويخوض فريق الأهلى بعد مواجهة بيراميدز ثلاث مباريات بالدوري مع سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.