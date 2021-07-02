شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "شكل" قائمة الأجانب فى الزمالك بالموسم الجديد بعد ضم الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرن، تصورا لقائمة الأجانب بالفريق فى الموسم الجديد، بعدما نجحت اللجنة المكلفة لإدارة النادى بتفعيل بند شراء سيف الجزيرى من المقاولون العرب، وبذلك أصبح لاعبا بقلعة ميت عقبة حتى نهاية عام 2022 وبذلك سيستمر الجزيرى فى قائمة الأجانب بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

وبذلك ضمن الجزيرى مقعده فى قائمة الزمالك بالموسم الجديد إلى جانب الثنائى المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الحالى ومحمد أوناجم المقرر عودته بعد نهاية إعارته للوداد المغربى التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى وبذلك سيتبقى مقعدين للزمالك حيث ستقوم إدارة النادى وفقا لتصور كارتيرون المدير الفنى للفريق بضم مهاجم أجنبى ويعد الأقرب الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء إلى جانب لاعب أجنبى يجيد اللعب فى مركزى "10" و "8" أي يجيد اللعب كصانع ألعاب وأيضا كلاعب وسط مساند للارتكاز ويعد الأقرب حتى الآن لدعم تلك المراكز هو المغربى إدريس فتوحي لاعب الأهلى السعودى السابق.

وبمقتضى العقد الذى وقعه الجزيرى للزمالك يستمر اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة، وينتهي بذلك عقد اللاعب بنهاية عام 2024، وفعل الزمالك بند الشراء في عقد إعارة سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب بناء على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيري مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائي.

كما احتفل لاعبو الزمالك، بعيد ميلاد محمد عبد الشافي لاعب الفريق خلال مران اليوم وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا لعبد الشافي قبل انطلاق تدريب اليوم للاحتفال بعيد ميلاده ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، ويرغب مسئولو النادي الأبيض فى تعزيز خط الهجوم بالموسم المقبل، بضم مهاجم يعوض رحيل مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، الذى تمت إعارته فى شهر يناير الماضى، لمدة موسمًا ونصف، لذا قامت إدارة الزمالك بتفعيل عقد شراء الجزيرى إلى جانب التحرك لحسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.