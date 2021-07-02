يورو 2020 | مدافع ايطاليا يشرح الطريقة الوحيدة لإيقاف روميلو لوكاكو

ناقش مدافع منتخب إيطاليا فرانشيسكو أتشيربي الكيفية التي يمكن اتباعها لإيقاف مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو في مباراة ربع نهائي يورو 2020 المقرر لها يوم الجمعة الثاني من يوليو الجاري، مؤكدًا أنه تمكن من فعل ذلك ثلاث مرات في منافسات الدوري الإيطالي، ويأمل أن يفعلها مع إيطاليا في مباراة الجمعة.

ويتواجه المنتخبان في مباراة منتظرة على ملعب آليانز آرينا بمدينة ميونيخ الألمانية، حيث هما المنتخبان الوحيدان المتبقيان اللذان حققا العلامة الكاملة من دور المجموعات.

وفي ظل سباق جورجيو كيليني للتعافي من إصابته، يمكن لمدافع لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي أن يبدأ مجددًا في مركز قلب الدفاع ضد بلجيكا، وسيتم تكليفه بمراقبة مهاجم الإنتر روميلو لوكاكو.

وشرح أتشيربي طريقة إيقاف لوكاكو عبر موقع يويفا الرسمي، حين قال «يمكنك إيقاف لوكاكو من خلال الدفاع كفريق واحد، هذه هي الطريقة التي تمنع بها أي مهاجم مميز، يجب أن ندافع كلُحمة واحدة».

ثم أضاف «إنه مهاجم رائع، لقد صنع الفارق في الدوري الإيطالي، كما يصنع الفارق في منتخب بلجيكا الذي يضم كيفن دي بروين وإدين هازارد والعديد من المواهب الهائلة الأخرى».

وواصل مدافع لاتسيو الحديث عن خصمه “لوكاكو هو نوع المهاجم الذي يجعلك دائمًا على أصابع قدميك، لقد واجهناه أكثر من مرة، لكننا نعلم أنه إذا تركت له نصف فرصة، فسوف يسجل”.

وقام دفاع لاتسيو بقيادة أتشيربي بتحييد لوكاكو في ثلاث من أربع مناسبات خلال مواجهات الإنتر، لكن في المباراة الوحيدة التي سجل فيها ضدهم، وضع الدبابة هدفين في الموسم الماضي.

لوكاكو في يورو 2020

يُعتبر نجم هجوم بلجيكا أحد أبرز لاعبي البطولة القارية حتى الآن، حيث أحرز روميلو لوكاكو ثلاثية في دور المجموعات واستطاع إظهار نفسه كأحد أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الراهن.

وانتقد لوكاكو منذ أيام كل من يُهاجمه، متحدثًا عن تقديمه مستوى يجعله ضمن النخبة ويجعله يتفوق على أسماء مثل “كريم بنزيما” و”روبرت ليفاندوفسكي”.