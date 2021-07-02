شكرا لقرائتكم خبر عن في أحدث تصنيف للأندية عالميا .. الأهلي يتقدم 5 مراكز ويوسع الفارق مع الزمالك (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم، والذي صدر مؤخرا من موقع فوتبول داتابيز، تصدر نادي بايرن ميونيخ الترتيب متفوقا ب 2052 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1982 نقطة ثم إنتر ميلان في المركز الثالث ولديه 1944 نقطة يليه ريال مدريد بـ 1937 نقطة ثم فريق تشيلسي جامعا 1925 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1899 نقطة يليهم من السابع إلى العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.

وعلى مستوى الأندية العربية والأفريقية، تصدر النادي الأهلي المصري الجميع محتلاً المركز 33 عالمياً برصيد 1725 نقطة ومتقدما عن مركزه السابق والذي كان 38 عالميا.

وعربيا، حل نادي الهلال السعودي المركز 85 عالميا خلف النادي الأهلي والثاني أسيويا، يليه نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 113 عالميا، ثم نادي السد القطري في المركز 129 عالميا والسابع آسيويا , ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والثالث افريقيا، يليه نادي الزمالك في المركز 142 عالميا والثالث افريقيا.

وعلى المستوى الأفريقي، جاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي، يليه نادي صن داونز في المركز 136 عالميا، ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والثالث افريقيا، ثم نادي الزمالك في المركز 142 عالميا وفي المركز الرابع أفريقيا، ليكون الفارق بين النادي الأهلي ونادي الزمالك 109 مركزا عالميًا.

وفيما يلي تصنيف أقوى 50 نادياً على مستوى العالم، موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أقوى 10 أندية أفريقية، والترتيب العالمي والأفريقي وعدد النقاط:

تصنيف أقوى 10 أندية أفريقية

الترتيب النادي- الدولة النقاط 1 Al Ahly Egypt 1737 2 Mamelodi Sundowns FC South Africa 1580 3 Esperance de Tunis Tunisia 1580 4 El Zamalek Egypt 1577 5 TP Mazembe Congo DR 1572 6 Etoile du Sahel Tunisia 1538 7 Wydad Casablanca Morocco 1535 8 RCA Raja Casablanca Athletic Morocco 1527 9 Al Hilal Omdurman Sudan 1525 10 Vita Club Congo DR 1525

أقوى 50 نادي عالميا