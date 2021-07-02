شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: النصر يواجه زد من أجل الفوز ونرفض نغمة تفويت المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة فريق زد غدا الجمعة على ملعب زد بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن الجولة 30 والأخيرة بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

ويدخل النصر هذا اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ويتطلع فريق ابناء مصر الجديدة بقيادة طارق السيد لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، والوصول للنقطة 47 وانهاء الموسم في مركز متقدم في المربع الذهبي .

وأكد طارق السيد، أن النصر سيخوض اللقاء بهدف تحقيق الفوز لمواصلة المسيرة الناجحة التي بدأها الجهاز الفني مع النصر، بصرف النظر عن الخروج من المنافسة على الصعود ولكننا نتمني المنافسة على الصعود .

وشدد طارق السيد، أن النصر سيخوض اللقاء بالتشكيل الأساسي، مبديًا استيائه من نغمة تفويت المباريات، مشيرا إلى أن النصر لا يعمل بهذه الطريقة، رافضا وضع النصر تحت أي ضغوط من هذا النوع.

وأنه سابقا ترددت مثل هذه النغمة قبل مباراة المريخ ونجح النصر في تحقيق الفوز، مؤكدا ان النصر نادي كبير ولا تقبل إدارة النادي أو أي شخص يعمل داخل هذا النادي العريق مثل هذه الأمور، وواننا سنجتهد أمام زد من أجل تحقيق الفوز لتحقيق طموحاتنا بالدخول في المركز الثاني أو الثالث.

وأضاف المدير الفني لنادي النصر، أن الفريق استعد جيدا لهذا اللقاء، وأن معنويات اللاعبين مرتفعه خاصة بعد الفوز الكبير الذي تحقق أمام منتخب السويس الأسبوع الماضي، وقال إنه تم تلقين اللاعبين طريقة اللعب وشرح نقاط القوة والضعف في فريق زد عن طريق مشاهدة بعض اللقطات بالفيديو.