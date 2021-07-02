شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد رمضان صبحي ودونجا في مواجهة انبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعبيه رمضان صبحي، ونبيل دونجا في مباراة إنبي المقبلة بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الدوري الممتاز.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي الأخيرة، بينما تعرض نبيل دونجا للطرد في ذات اللقاء.

ويستأنف بيراميدز تدريباته مساء الجمعة، بدون راحة بملعب الدفاع الجوي، وذلك استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة.