شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: إيطاليا ضد بلجيكا.. الشياطين الحمر يأملون في انهاء عقدة الأزوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي مساء اليوم الجمعة، منتخبا بلجيكا وإيطاليا في ثاني مباريات دور الـ 8 من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وذلك على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

تاريخ المواجهات:

22 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخبين، اخرها كان في النسخة الماضية من اليورو (2016) عندما تغلب منتخب إيطاليا على منتخب بلجيكا بنتيجة 2-0، في مرحلة المجموعات بالبطولة.

بشكل عام يمتلك الأزوري أفضلية كبيرة في المواجهات المباشرة بين المنتخبين، ففاز في 14 مباراة وتعادلا في 4، في حين فاز منتخب الشياطين الحمر في 4 مباريات.

الطريق إلى دور الـ8:

وصل منتخب إيطاليا إلى أدوار خروج المغلوب بالبطولة بعد تصدره المجموعة الأولى بعد الفوز في جميع مبارياته (3)، وأكمل سلسلة انتصاراته بالفوز على منتخب النمسا في دور ال16 بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي.

منتخب بلجيكا يسير ايضًا بنفس المنوال، فحقق الفوز بجميع مبارياته (3) خلال مرحلة المجموعات ليتصدر مجموعته، الثالثة. ثم فاز في دور ال16 على حامل اللقب، البرتغال، بنتيجة 1-0.

مفاتيح اللعب:

سيعول المدرب روبرتو مانشيني على وسط ملعب مميز بوجود الثلاثي فيراتي، جورجينهو وباريلا، مع ثلاثي الهجوم إيموبيلي وإنسيني وبيراردي.

في الجهة الأخرى من المتوقع ان يفتقد المدرب روبرتو مارتينيز للثنائي كيفن دي بروين وإيدن هازارد، ولذلك سيعول بشدة على الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 3 أهداف في هذه البطولة، بجانب العملاق تيبو كورتوا الذي حافظ على نظافة شباكه في 3 من المباريات ال4 التي لعبها الشياطين الحمر هذه البطولة.

هل تعلم أن:

- منتخب إيطاليا فاز بـ 3 من المباريات الـ4 الأخيرة التي لعبها ضد منتخب بلجيكا (خسر واحدة). خلال هذه المباريات سجل المنتخب الفائز على الأقل هدفين.

- منتخب إيطاليا يخوض الدور ربع نهائي للمرة الرابعة على التوالي في اخر 4 مشاركات لهم في يورو 2020 (فاز 1 وخسر 2).

- المواجهات بين المنتخبين في البطولات الكبرى شهدت فوز الأزروي في 3 وتعادلا في واحدة (لم يسبق وأن حقق منتخب بلجيكا الفوز).