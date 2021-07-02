غياب دي بروين وهازارد عن بلجيكا

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وتعرض دي بروين لإصابة في الكاحل خلال الفوز على البرتغال بهدف في دور الـ16 في الوقت الذي تعرض فيه هازارد لإصابة في أربطة الساق.
وتدرب المنتخب البلجيكي على أرضه قبل السفر أمس إلى ميونخ التي ستحتضن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي يشارك فيه المدرب روبرتو مارتينيز.
وكان المنتخب البلجيكي يعول بشكل كبير على مهارة دي بروين وهازارد في تحقيق حلم الفوز بلقب أول بطولة كبرى في تاريخ الفريق.
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