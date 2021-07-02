شاكيري فخور بشارة قيادة سويسرا

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ويرتدي شاكيري شارة قيادة منتخب سويسرا في المشاركة الأولى للفريق بدور الثمانية لإحدى البطولات الكبرى منذ كأس العالم 1954، وذلك بعد إيقاف جرانيت تشاكا، القائد الأساسي.
وقال لاعب وسط ليفربول الإنجليزي (29 عاما) في مؤتمر صحفي أمس «إنه لفخر كبير بالنسبة لي أن أتمكن من قيادة الفريق اليوم في مثل هذه المباراة الهامة».
من جانبه، قال مدرب سويسرا فلاديمير بيتكوفيتش، « لست متأكدا بعد من الذي سيحل محل تشاكا في خط الوسط».
ويعتبر دينيس زكريا، أبرز المرشحين لتعويض غياب تشاكا، لكنه لم يلعب سوى دور داعم في اليورو حتى الآن.
وتحدث بيتكوفيتش عن غياب تشاكا قائلا «لدينا أيضا العديد من القادة الآخرين الذين سيظهرون ذلك على أرض الملعب».
ويسعى المنتخب السويسري لمواصلة مغامرته في البطولة من خلال التأهل للدور قبل النهائي، ولا سيما عقب المفاجأة المدوية التي فجرها عقب إقصائه المنتخب الفرنسي (بطل العالم) في دور الستة عشر.
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