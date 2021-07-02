الاتحاد يمحو شكوى وكيل ريفاس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​أغلقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي شكوى وكيل اللاعبين الإنجليزي جون فيولا من خلال سداد مستحقاته المالية بوصفه وكيلا للمحترف الفنزويلي السابق جيليمن ريفاس الذي سبق أن قاد هجوم الاتحاد في موسم 2015-2016م. وبإغلاق هذه الشكوى تكون إدارة النادي وسعت خطواتها نحو إنهاء الشكاوي المتعلقة بخصم النقاط من رصيد الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكانت أولى القضايا المغلقة هي المتعلقة باللاعب السابق فيصل الخراع. كما بدأت مهلة جديدة مدتها شهر تخص مستحقات اللاعب السابق أيضا، عمر بخاري إلى جانب حقوق نادي هجر المعنية بانتقال فيصل الخراع وأحمد الناظري ورياض الإبراهيم للاتحاد في موسم 2015م. وتواصل إدارة الحائلي في تخفيض جبال الديون من خلال إنهاء القضايا العاجلة والمحسومة بهدف السعي لاستخراج شهادة الكفاءة المالية، كما سلمت اللاعبين راتب شهرين من أصل 4 رواتب متأخرة. من جهة أخرى جدد الجهاز الإداري بالفريق الأول تذكيره للاعبين بموعد العودة للتدريبات وإجراء الفحوصات الطبية، مبينا لهم أن موعد استقبالهم سيكون الخميس المقبل تمهيدا لانطلاق استعدادات الموسم المقبل.

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