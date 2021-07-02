أفضل لاعب في العالم 6 مرات حر طليق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنهاية يوم الأربعاء الماضي انتهى عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميا مع فريقه برشلونة ، لكن النادي الكاتالوني أكد أن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات في طريقه للتوقيع على عقد جديد.

وانتهى عقد ميسي (34 عاما) وسط تكهنات بشأن إمكانية رحيله عن النادي الذي لعب طوال مسيرته بين جدرانه، بدءا من عام 2000.

وأكد رئيس برشلونة خوان لابورتا أن الوضع غير نموذجي لكنه أشار إلى أن المفاوضات جارية بين الطرفين.

وقال لابورتا الأربعاء في تصريحات صحفية «نمضي في الأمر بشكل جيد لكن علينا أن نبرم اتفاقا يتلاءم مع قواعد اللعب المالي النظيف. نريد استمراره ومتحمسون لبقائه، أتمنى أن أقول لكم أن ليو سيبقى لكني لا يمكنني أن أفعل ذلك الآن، نحن في الطريق لإيجاد حل».

وأعرب ميسي عن رغبته في الرحيل عن كامب نو قبل بداية الموسم الماضي نظرا لاعتراضه على سياسات مجلس الإدارة السابق داخل وخارج الملعب.

وأجبر برشلونة بقيادة رئيسه السابق جوسيب بارتوميو النجم الأرجنتيني على البقاء من خلال شرط جزائي في عقده.

ويتواجد ميسي حاليا في البرازيل للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا.

وقضى برشلونة الأشهر الـ18 الأخيرة محاولا تقليص فاتورة أجور اللاعبين بسبب الأزمة المالية التي تعيشها كرة القدم في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

يذكر أن العقد السابق لميسي الذي جرى توقيعه في 2017 قدرت قيمته بنحو 593 مليون دولار يحصل عليها على مدار أربعة أعوام.

وفاز ميسي بعشرة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، الذي لم يفز بالدوري المحلي منذ 2019 كما غابت عنه الألقاب القارية منذ 2015.

وداعب نادي نويل اولد بويز الأرجنتيني نجمه السابق ميسي بعد أن انتهى عقده مع برشلونة.

وكتب نويل أولد بويز في رسالة عبر شبكة (تويتر) لميسي الذي نشأ بين صفوفه «أهلا ليو، هل أنت هناك؟ في الأرجنتين أصبحنا في الأول من يوليو (بدون مخاطرة لا توجد مكاسب)».

وجاء تعليق نويل أولد بويز مصحوبا بصورة لميسي وهو يرتدي قميص الفريق.

والتقطت هذه الصورة لميسي أثناء مشاركته في وداع الأسطورة دييجو مارادونا، والذي لعب في صفوف نويل أولد بويز في موسم 1993 /1994.