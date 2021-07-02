لاعب تشيكي: مباراتنا أمام الدنمارك ببلد آسيوي

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وأعلن نادي مشجعي المنتخب أمس إنه لم يتم العثور على عدد كاف من الأطراف المهتمة بجدية.
وبالإضافة لارتفاع التكاليف، على الأرجح كانت أيضا قيود فيروس كورونا سببا في ذلك. وقبل دخول أذربيجان وقبل رحلة العودة، ستحتاج الجماهير التي لم تتلق اللقاح ظهور نتيجة اختبار سلبية. وبعد العودة للتشيك سيكون الحجر الصحي إلزاميا.
وتبعد باكو أقل من 3 آلاف كلم عن براغ.
ولا توفر شركات الطيران رحلات طيران مباشر بين العاصمتين. وانتقد اللاعب التشيكي ميشال ساديليك مكان إقامة اللقاء، وقال «لسوء الحظ أن مباراة دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا بين التشيك والدنمارك ستقام في بلد آسيوي».
يذكر أن أذربيجان جزء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
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