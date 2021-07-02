أمم أوروبا وكوبا أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمم أوروبا (ربع النهائي) سويسرا وإسبانيا





7:00م على ملعب غازبروم أرينا

بلجيكا وإيطاليا





7:00م على ملعب أليانز أرينا

كوبا أمريكا (السبت - ربع النهائي)





بيرو وباراغواي



3:00 ص بملعب نيلتون سانتوس الأولمبي



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