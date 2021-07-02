شكرا لقرائتكم خبر مجرشي ثالث الطيور العائدة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد رحلة طويلة بدأها من الأهلي لعب بعدها لأندية الفيصلي مرتين ونجران والتعاون وأحد والفتح، عاد المهاجم محمد مجرشي إلى أحضان الأهلي مجددا، حيث يأمل الأخير في أن يكون لاعبه القديم الجديد قد وصل إلى مرحلة النضج التي ينتظرها من اللاعب لإفادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وستكون عودة مجرشي للأهلي هي الثالثة للاعب غادر الفريق ثم عاد إليه مجددا خلال السنوات القريبة الماضية.

فسبق أن غادر قائد الفريق حسين عبدالغني صفوف الأهلي عام 2008 وبعد مرور نحو 11 عاما، عاد مجددا لصفوف الفريق في يناير 2019 ثم اعتزل اللعب في الموسم الماضي. وكذلك الحال للاعب سعيد المولد، فبعد انتهاء عقده مع الأهلي عام 2015 انتقل للعب بالدوري البرتغالي بعد قضية العراك الشهيرة بين الأهلي ونده التقليدي الاتحاد، حيث عاد من تجربة البرتغال للتوقيع في كشوفات الرائد ومنه عاد إلى الأهلي في 2017 وهو العام الذي غادر فيه محمد مجرشي صفوف الأهلي قبل أن يعود إليه مجددا.

من جهة أخرى، حرص المدير الفني الجديد للأهلي، بيسنيك هاسي على زيارة مقر النادي فور وصوله، وذلك للفصل في الصورة النهائية الخاصة بتحضيرات الفريق للموسم المقبل، حيث سيتدرب الفريق كمرحلة أولى في جدة قبل أن يغادر إلى تونس لعقد معسكر إعدادي.