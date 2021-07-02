شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يحتفل مع أحمد الشناوى بالتعادل أمام الأهلى: أخويا.. مع بعض أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز، مع زميله فى الفريق أحمد الشناوى، الذى لعب مباراة الأهلى، مساء الخميس، الذى نجح فى إنقاذ فريقه من أهداف محققة، فى المباراة التى انتهت بتعادل الفريقين، بهدفين لكل منهما، ضمن لقاءات الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ونشر إكرامى صورة له مع الشناوى، بعد المباراة، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "مع بعض أقوى"، مضيفا: "أخويا أحمد الشناوى".



إكرامى والشناوى

وتعادل الأهلى وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة 27 لبطولة الدورى المصرى، سجل إبراهيم عادل وتراورى ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلى حسين الشحات وكهربا.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقى فى المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.

من جانبه، كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن التعادل مع الأهلى مُرضٍ للغاية عقب الأحداث التى شهدها اللقاء من طرد نبيل عماد "دونجا"، والظروف التى سبقت المباراة بتغير المدرب والخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح محمود فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن التعادل مع الأهلى مقنع فى ذلك التوقيت، وأنه لا بد من التجهيز للمباريات المقبلة، حيث نواجه إنبى فى اللقاء المقبل ولا بد من الخروج من الحالة السلبية التى تواجه اللاعبين.