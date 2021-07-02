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أمير توفيق: محمد الشناوى أحسن حارس مرمى فى أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - دعم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، الحارس محمد الشناوى، بعد خطأه الكارثى فى مباراة الأهلى وبيراميدز، وإهدائه هدفا للفريق المنافس قبل لحظات من نهاية المباراة، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس.

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ونشر توفيق صورة جمعته مع الشناوى ومعهما كأس أفريقيا، الذى توج به الأهلى الموسم الماضى على حساب الزمالك، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الشناوى أحسن حارس مرمى فى أفريقيا".

توفيق والشناوى
توفيق والشناوى

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، سجل إبراهيم عادل وتراورى ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلى حسين الشحات وكهربا.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقى فى المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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