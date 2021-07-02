شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 / 7 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 2 / 7 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراة سيراميكا مع أسوان على ستاد السويس الجديد والإنتاج الحربى مع الجونة على ستاد الأهلى والسلام والبنك الاهلى مع المصرى البورسعيدى على ستاد الإسكندرية في افتتاح منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة سيراميكا وأسوان

تقام مباراة سيراميكا وأسوان في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة ، بينما خسر أسوان من وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى.

موعد مباراة الإنتاج الحربى والجونة

تقام مباراة الإنتاج الحربى والجونة في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابفة فيما فاز الجونة على سيراميكا بنفس النتيجة في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، بينما يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

موعد مباراة البنك الاهلى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة البنك الاهلى والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المصرى البورسعيدى من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل البنك الاهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.