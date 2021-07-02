شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد رمضان صبحي ودونجا في مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعبيه رمضان صبحي ونبيل دونجا في مباراة إنبي المقبلة بالدوري الممتاز، بسبب الإيقاف بالنسبة لرمضان وحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي الأخيرة، بينما تعرض نبيل دونجا للطرد في ذات اللقاء.

ويستأنف بيراميدز تدريباته مساء الجمعة بدون راحة بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة انبي المقبلة على استاد الدفاع الجوي، في إطار الدوري الممتاز.