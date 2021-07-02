شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: تعادل بيراميدز مع الأهلي مقنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن التعادل مع الأهلى مرضٍ للغاية عقب الأحداث التي شهدها اللقاء من طرد نبيل عماد "دونجا"، والظروف التي سبقت المباراة بتغير المدرب والخروج من بطولة الكونفيدرلية الأفريقية.

وأوضح محمود فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن التعادل مع الأهلى مقنع في ذلك التوقيت، وأنه لا بد من التجهيز للمباريات المقبلة، حيث نواجه إنبى في اللقاء المقبل ولا بد من الخروج من الحالة السلبية التي تواجه اللاعبين.

وخطف بيراميدزتعادلا قاتلا بهدفين لمثلهما من الأهلى خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري، سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقي في المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.