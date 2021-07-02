شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى ردا على خالد الغندور: "مالناش دعوة بالأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، سيف الجزيرى مهاجم الفريق الحالى، حيث قال الغندور للجزيري:"إنت وقعت للزمالك بشكل نهائى وفي نفس اليوم المنافس بتاعك اتعادل لأ إنت تمضي كل يوم بقى"، ليرد الجزيري عليه قائلا: "مالناش دعوة أهم حاجة إن احنا نكسب".

وتابع الجزيرى فى مداخلته بقناة الزمالك، قائلا: "أهم حاجة في الدوري إننا نكسب ومالناش دعوة بالأهلي"، مشددا إنه سبق وزامل مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراي التركي وذلك عندما كان الثنائي يلعبان في طنطا ويتمنى له التوفيق وإنه يرى إنه من أفضل المهاجمين في مصر.

وتوقع خالد الغندور لسيف الجزيري أن ينجح الأخير فى التسجيل في شباك غزل المحلة، في اللقاء الذى سيجمع الفريقان يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فيما تعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري. سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة جمعهم 20 مباراة، ويبقي في المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.