شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام: محمد عادل أدار مباراة الأهلي وبيراميدز بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، أن الحكم محمد عادل أدار مباراة الأهلى وبيراميدز بشكل جيد، وأن جميع الحالات التي جاءت في اللقاء قام باتخاذ القرارات الصحيحة بشكل جيد.

وأوضح وجيه أحمد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه لا بد من الاستعانة بتقنية الفيديو بكل مخالفة، وهذا الأمر ظهر بشكل غريب بسبب كثرة الاعتراضات من قبل الأجهزة الفنية واللاعبين، ولكن لا بد أن يعلم الجميع اللوائح بأن اللجوء لتقنية الفار لا بد أن يكون بطلب من حكم الفيديو فقط.

وخطف بيراميدزتعادلا قاتلا بهدفين لمثلهما من الأهلى خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري، سجل إبراهيم عادل وتراوري ثنائية بيراميدز، فيما سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات وكهربا.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة جمعها 20 مباراة، ويبقي في المركز الثالث، كما يرتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة ويرتفع للمركز الثامن.