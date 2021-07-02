شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلى "اتفسح" وفرحنا بـ"نقطتين".. وخطأ حارس مصر الأول "غريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على تعادل الأهلى مع بيراميدز، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الخميس، قائلاً:"الأهلى خسر أول نقطتين بعد 50 يوم غياب عن الدورى بعد ما ارتاح واتفسح والنقطتين دول مفرحنا وكانوا ولا في الخاطر ولا في البال بعد طرد دونجا من بيراميدز والمباراة كانت سهلة وبتاعة الأهلي".

وتابع خالد الغندور خلال تقديم برنامج "زملكاوى" في قناة الزمالك، قائلا: "اللائحة تطبق على كل الأندية إلا الأهلى، وإزاي اتواجد جمهور في مباراة بيراميدز؟.. والأهلي في مباراة السلة مع الزمالك اعترض من خلال نائب رئيس النادي العامري فاروق على حضور الجماهير لمباراة السلة بين الأهلي والزمالك في الدوري المنقضي وطالبوا بإخراج الجمهور ولاعبي فريق كرة القدم وكان من بينهم شيكابالا ومراقب المباراة نفذ اللائحة فلماذا لا تطبق اللائحة على الأهلى في دوري كرة القدم أمام بيراميدز؟، وهي اللائحة بتقول كل الأندية ماعدا الأهلي وده شئ يستفز الجماهير".

واستطرد الغندور قائلا: "وبعد كل ده حصل خطأ غريب من محمد الشناوي حارس مصر الأول وبمعنى كلمة غريب واتعادل بيراميدز، وربنا جبر بخاطر رمضان صبحي بعد ما تعرض له من هجوم خلال اللقاء.. ولماذا يلعب الأهلي الساعة تسعة؟! رغم إن الزمالك كان محدد له مباريات الساعة خمسة وطلبنا تأجيل لقاء الزمالك الأخير أمام المقاصة في الدوري إلى الساعة تسعة حتى يتمكن الجمهور من متابعة لقاء السلة أمام الاتحاد في نهائي دوري السوبر واتحاد الكرة رفض ذلك".