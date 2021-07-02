موسيماني: كنا نحتفل منذ أيام والآن نشعر بالحزن.. هذه كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه لم يسيطر على مواجهته أمام بيراميدز في الدوري المصري، مشيراً إلى أن كل الفريق يشعر بالحزن بعد التعادل.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال موسيماني :"نشعر بالحزن، لم نسيطر على المباراة، واجهنا الترجي بـ11 لاعب ضد 10 وسيطرنا على اللقاء رغم الضغوطات المصاحبة للمباراة".

وأضاف بيتسو :"أمام بيراميدز لم يحدث ذلك رغم لعبه بعشرة لاعبين أيضاً، كان أمامنا دقائق ونخرج بالفوز لكننا فقدنا السيطرة، عليك أن تقبل ذلك وتستمر في الحياة، إنها دروس كرة القدم، وأشياء تحدث دائماً للأندية الكبرى".

وتابع مدرب الأهلي :"لم يكن الحظ حليفنا في لقطتين خلال المباراة، الأولى إضاعة علي معلول لركلة جزاء، والثانية في خطأ الشناوي".

وأردف موسيماني :"الأسبوع الماضي قدم الشناوي تصدياً رائعاً أمام الترجي، وسجل معلول من ركلة جزاء، لكن اليوم أمام بيراميدز لم يكن الأمر كذلك، وهذه الأمور تحدث".

واسترسل مدرب الأهلي :"رأيت في يورو 2020 حارس يرتكب نفس خطأ الشناوي، كما رأينا لاعبون كبار يهدرون ركلات جزاء ويتسببون في خروج بلادهم من المسابقة".

وأنهى موسيماني :"طلبت من اللاعبين بعد المباراة ألا يشير أحدهم إلى زميله بأصابع الاتهام، يجب أن تكون الثقة بيننا، وعلينا أن نكمل رحلتنا الطويلة معاً، الأسبوع الماضي كنا نحتفل بالأحضان، والآن نشعر بالحزن، لكن علينا الاستمرار".