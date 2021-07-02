تاكيس جونياس: التعادل مع الأهلي مرضٍ.. وبيراميدز لا يخشى أي فريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، إن نتيجة التعادل أمام الأهلي مرضية إلى حد كبير، كونها أول مباراة له في منصب المدير الفني.

وأوضح تاكيس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هناك ١١ مباراة أخرى في الدوري بجانب كأس مصر، وهدفي هو الفوز في جميع المباريات، وهذا الهدف لن يتحقق بالكلام فقط، ولكن بالعمل الجاد، وبيراميدز لا يخشى أي فريق، وقادر على الفوز أمام أي خصم".

وأضاف مدرب بيراميدز: "سعيد للغاية بالعودة للدوري المصري، وفخور بالتواجد في صفوف بيراميدز".

وتمنى تاكيس التوفيق للنادي الأهلي بالفوز بلقب دوري الأبطال الأفريقي، موضحًا أنه الفريق الأفضل حاليًا.

وأكمل: "تواجدت في مصر لتدريب بيراميدز منذ ٣ أيام فقط، وبالنسبة لأي مدرب تكون الأمور صعبة، وفي يومين يستحيل تغيير الأمور وطريقة اللعب، ولكني سعيد باستيعاب اللاعبين للأداء وطريقة اللعب".

وأشار إلى أنه يشعر أن أداء لاعبيه واستيعابهم بأنهم في الطريق لخلق فريق قوي مستقبلًا، موضحًا أن لاعبي بيراميدز بإمكانهم تقديم أفضل أداء في المستقبل، والعودة للطريق الصحيح، مشددًا على أن لاعبي بيراميدز لا يهتمون بالأموال كما يردد البعض، ولكنهم يلعبون من أجل هدف واضح، وهو منافسة الكبار، ووضع ناديهم في مكانٍ مشرفٍ في جدول الترتيب، والمنافسة على كل البطولات في المستقبل.

وأكد أنه موجود في منصبه هو وجهازه المعاون، بهدف وضع بيراميدز في المسار الصحيح والمنافسة على جميع البطولات في المرحلة المقبلة، مشددًا على أنه تعامل مع الطرد المبكر في الشوط الأول لنبيل دونجا بصورة جيدة، وحال لعب فريقه باقي اللقاء بتشكيل كامل كان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل، واللعب ناقصًا لفترة طويلة أمام فريق بحجم الأهلي يعتبر موقفًا صعبًا لأي فريق ينافسه، ورغم الطرد أهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بأن يخرج الفريق بنتيجة أفضل، وكذلك الأهلي أهدر هو الآخر بعض الفرص.

المدرب أكد أنه سيحاول وضع شخصيته مع بيراميدز، ولا بد من الصبر من أجل ظهور بصمته في الفترة المقبلة، وهدف بيراميدز هو أن يكون في المنافسة على البطولات مستقبلًا، ولكنه مع العمل الجاد والقوي سيكون قادرًا على وضع الفريق في المسار الصحيح في أقرب وقتٍ ممكنٍ بشرط عدم التسرع والاستعجال، ولا بد من الصبر؛ ليظهر الفريق بصورة أفضل.